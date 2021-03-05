ترتيب الدوري الإنجليزي يظهر معاناة ليفربول

المواطن - مروة نبيل

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خيب ليفربول آمال جماهيره هذا الموسم، وتراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأمر الذي أثار غضب الجماهير من مستوى حامل اللقب.

ليفربول يسقط ضد تشلسي

ولعب ليفربول ضد تشلسي على ملعب “أنفيلد”، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتمكن البلوز من تحقيق الفوز بهدف دون رد، عن طريق مايسون مونت في الدقيقة 42.

وتُعد هزيمة ليفربول ضد تشلسي هي الثامنة له خلال منافسات البريميرليج هذا الموسم، ليكتفي الريدز باحتلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد خوضه 27 جولة، ويصبح بعيدًا عن المربع الذهبي.

ترتيب الدوري الإنجليزيوينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي أهدر العديد من الفرص السهلة لتصدر البريميرليج.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 50 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن تشلسي، ثم إيفرتون بـ46 نقطة، يليه وست هام يونايتد برصيد 45 نقطة، وحل ليفربول سابعًا برصيد 43 نقطة.

ويتواجد توتنهام هوتسبير في المركز الثامن برصيد 42 نقطة، ثم أستون فيلا بـ39 نقطة، وحل آرسنال عاشرًا برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد، يليه وولفرهامبتون برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع كريستال بالاس.

ويقع ساوثامبتون في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن بيرنلي، يليه برايتون بـ26 نقطة، بالتساوي مع نيوكاسل، ثم فولهام بـ23 نقطة، يليه وست بروميتش بـ17 نقطة، ويتذيل شيفيلد يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

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