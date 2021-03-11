ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الأربعاء

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

أصبح نادي الشباب مُهددًا بفقدان صدارة ترتيب الدوري السعودي “دوري محمد بن سلمان للمحترفين”، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد بثنائية لهدف مساء أمس الأربعاء.

وكانت مباريات الأربعاء بالجولة الـ23، انتهت بفوز الفتح على الباطن، وتعادل القادسية مع العين، بينما فاز التعاون على أبها، وفاز الرائد على الفيصلي بهدف دون رد، أما الاتحاد ففاز على الشباب بثنائية لهدف.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الأربعاء:

ويحتل الشباب صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 42 نقطة، أما الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

الأهلي يتراجع في دوري محمد بن سلمان:

وتراجع الأهلي في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمركز الخامس برصيد 35 نقطة، أما القادسية فيتواجد بالمركز السادس برصيد 31 نقطة، ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويتواجد النصر في المركز الثامن بـ الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، أما الفيصلي فيتواجد تاسعًا برصيد 30 نقطة.

ويتواجد الباطن في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، أما الرائد فيتواجد بالمركز الـ11 وأبها في الثاني عشر والفتح الثالث عشر برصيد 28 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة فيتواجد بالمركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة وضمك بالمركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، أما العين فيحتل المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

وتُقام اليوم الخميس 3 مباريات في دوري المحترفين، حيث يلعب ضمك مع الاتفاق، والوحدة مع الهلال، والأهلي مع النصر.

شارك الخبر







شارك الخبر