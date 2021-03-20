ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات السبت الـ6

المواطن - محمد سمعه

انفرد نادي الهلال بصدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز الصعب على القادسية بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ24.

وكان اليوم السبت شهد 6 مباريات في بطولة دوري المحترفين، حيث تعادل الاتحاد مع الرائد بهدف لكل فريق، بينما فاز الاتفاق على الفيصلي بهدف دون رد، وفاز الفتح على الأهلي برباعية لهدف، أما التعاون فأسقط الشباب بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الأزرق على القادسية بهدف، وحقق النصر النتيجة الأكبر في الموسم بالفوز على الباطن بسباعية دون رد.

الهلال ينفرد بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي:

واستغل الهلال، تعثر نادي الشباب اليوم ليتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، أما الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما صعد التعاون للمركز الرابع بعد الفوز على الشباب ليُصبح رصيد السكري 38 نقطة.

الأهلي يُعاني في ترتيب دوري محمد بن سلمان

أما النصر فصعد للمركز الخامس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان وذلك بعد الفوز العريض على الباطن بسباعية نظيفة، ليملك العالمي 36 نقطة وخلفه نادي الاتفاق في المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الأهلي سابعًا برصيد 35 نقطة.

ويحتل أبها والقادسية والفتح المراكز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب برصيد 31 نقطة لكل منهم، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، أما نادي الرائد فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

الباطن في خطر بـ ترتيب الدوري السعودي:

ويحتل الباطن المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، بعد خسارته بسباعية دون رد في مباراة النصر، أما الوحدة وضمك والعين يتواجدون بالمراكز الـ14 والـ15 والـ16 برصيد 27 و 21 و 17 نقطة على الترتيب.

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