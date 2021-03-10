تشكيلة قمة الاتحاد والشباب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان فابيو كاريلي وكارلوس هيرنانديز عن تشكيلة فريقي الاتحاد والشباب، وذلك في إطار قمة الجولة الـ23 بينهما في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب:

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، بريجوفيتش”.

أما القائمة الاحتياطية للعميد فجاءت مكونة من: “فواز القرني، حمد المنصور، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، عوض الناشري، عبدالعزيز الجبرين، عبدالمجيد السواط، فهد المولد، هارون كمارا”.

وجاء تشكيل الليث لقائمة الاتحاد والشباب مكونًا من: “زيد البواردي، فواز الصقور، إيغور، أحمد شراحيلي، عبدالله الزوري، ألفريد ندياي، إيفر بانيغا، كريستيان جوانكا، سيبا، فابيو مارتينيز، إيغالو”.

أما القائمة الاحتياطية لليث فجاءت مكونة من: “مروان الحيدري، حسين القحطاني، حسان تمبكتي، جمال باجندوح، عبدالله الشامخ، محمد سالم، تركي العمار، نواف العابد، متعب الحربي”.

ترتيب الفريقين بـ دوري المحترفين:

وقبل انطلاق المباراة، يحتل الشباب المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، ويسعى للفوز من أجل الانفراد بالصدارة، بينما يتواجد الاتحاد بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة، وفوزه يعني الاقتراب من نادي الهلال الوصيف بفارق نقطة.

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