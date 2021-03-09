تشيلسي يتجاوز عقبة إيفرتون بثنائية

المواطن - مروة نبيل

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انتهت مباراة تشيلسي ضد إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق البلوز لفوز هام بهدفين دون رد.

تشيلسي ضد إيفرتون:

وبدأت مباراة تشيلسي ضد إيفرتون بشكل سريع، وضغط البلوز منذ الدقائق الأولى وأطلق فيرنر تسديدة قوية عند الدقيقة السادسة، إلا أنها ذهبت بعيدًا، ولعب جيمس عرضية عند الدقيقة 16، بعدها هولجايت لتصل إلى جورجينيو ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

ومرت عرضية هودسون أودوي من أمام اللاعبين عند الدقيقة 19، قبل أن يظهر حارس البلوز ويمسك كرة كالفرت لوين عند الدقيقة 25، وسجل لاعب إيفرتون بن جودفري هدفًا بالخطأ في مرماه ليمنح تشيلسي التقدم عند الدقيقة 31.

وسدد ألونسو كرة قوية عند الدقيقة 41، إلا أن حارس المرمى جوردان بيكفورد تألق وأبعدها، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف دون رد.

جورجينيو يهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني ضغط البلوز بقوة بحثًا عن الهدف الثاني، ولعب ماركوس ألونسو ركلة حرة مباشرة، إلا أنها مرت بجوار المرمى، قبل أن يلغي الحكم هدفًا سجله هافرتز لوجود لمسة يد على اللاعب عند الدقيقة 53.

وأضاع إيفرتون فرصة خطيرة عند الدقيقة 57، بعدما مرر سيجوردسون كرة إلى ريتشارليسون ولكنه سدد الكرة بعيدًا، وأطلق هودسون أودوي كرة قوية أبعدها بيكفورد عند الدقيقة 60، قبل أن يسجل جورجينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 65.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وسط تألق لافت من حارس المرمى بيكفورد، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد إيفرتون بفوز البلوز بنتيجة 2/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن إيفرتون.

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