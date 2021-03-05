تشيلسي يُسقط ليفربول في الأنفيلد بهدف دون رد

المواطن - محمد سمعه

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أسقط الفريق الكروي الأول في تشيلسي، منافسه ليفربول بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2021.

أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل تشيلسي، الذي استغل تراجع الريدز، لينجح البلوز عبر تمريرات الفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو في خلق فرص خطيرة على مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز.

وتمكن تشيلسي من إحراز الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة الثانية والأربعين عبر تصويبة خادعة من اللاعب الإنجليزي الشاب ماسون ماونت لم يتمكن أليسون بيكر من صدها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتأخر ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، بدأ الريدز ضاغطًا أملًا في إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي تشيلسي.

وعند حلول الدقيقة الـ73 سنحت فرصة خطيرة لـ تشيلسي لإضافة الهدف الثاني عبر مهاجمه الألماني تيمو فيرنر ولكن بيكر تصدى لها ببراعة.

ولم تتغير نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف دون رد، ويرتفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الريدز عند 43 نقطة في المركز السابع.

5 هزائم متتالية لـ ليفربول بالأنفيلد

يذكر أن الريدز تلقى الهزيمة الخامسة له على التوالي في ملعب الأنفيلد في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وكان المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول أبدى امتعاضه من تبديل المدرب الألماني يورجن كلوب له في المباراة، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن صلاح تم تبديله لمخالفة تعليمات كلوب له.

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