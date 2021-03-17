تصادم بسبب انشغال سائق بالجوال

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حدوث تصادم بين مركبتين بسبب انشغال السائق بالجوال وعدم التركيز في مسار الطريق.

#صيد_الداش_كام

حادث على طريق الملك عبدالله امس….. الجوال… ؟! pic.twitter.com/R0DnnejxG3 — داش كام السعودية (@Dashcamksa1) March 16, 2021

الانشغال بالجوال

وأظهر المقطع المتداول، والذي نشره حساب “داش كام السعودية” عبر “تويتر”، فقدان قائد مركبة سوداء اللون السيطرة عليها نتيجة لانشغاله بالجوال عن القيادة واصطدامه بالرصيف وفقدانه السيطرة على المركبة.

وتسبب ذلك في تغيير مسار المركبة، لتصطدم بمركبة بيضاء كانت في المسار المجاور.

نصائح لقيادة آمنة

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا؛ لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

شارك الخبر







شارك الخبر