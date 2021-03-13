تصريحات مدرب الرائد تُثير قلق النادي

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن تصريحات المدرب البلجيكي بيسنك هاسي المدير الفني لفريق الرائد، ستُثير قلق الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما ألمح برغبته في الرحيل عن السعودية والعودة لموطنه.

ورغم أن الفريق الريداوي يُقدم نتائج إيجابية مع المدرب هاسي، حيث حقق الفوز في 3 مباريات من آخر 4 مباريات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن هاسي قال في تصريحات صحفية إنه يريد العودة إلى بلجيكا.

مدرب الرائد يرغب في العودة إلى بلجيكا

وكشف هاسي في تصريحات لـ صحيفة HBVL البلجيكية أنه متواجد مع الفريق الريداوي منذ 3 سنوات ولم تتم إقالته من الدوري السعودي بالإضافة إلى أن إدارة النادي متمسكة ببقائه، لكنه يشعر بأنه قدم كل ما لديه للفريق راغبًا في الرحيل لرؤية عائلته في بلجيكا.

3 أندية تُطارد هاسي

وأكد هاسي على أنه أثناء تدريبه لـ الرائد بالفترة الحالية تلقى 3 عروض من أندية بلجيكية وهم شارلوا وجينك وسيركل بروج لتدريب أحدهم بالفترة المقبلة بعد رحيله عن الفريق الريداوي.

ويحتل الفريق الريداوي حاليًا المركز الـ11 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

ويستعد أبناء المدرب هاسي لمواجهة نادي الاتحاد بالجولة الـ24 من دوري المحترفين عصر يوم السبت المقبل.

وكان هاسي رُشح من قبل لتدريب النصر، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب العالمي.

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