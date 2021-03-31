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تصفيات كأس العالم تدفع جنوب إفريقيا لإقالة نتسيكي
بعد فشله في التأهل لبطولة الأمم

تصفيات كأس العالم تدفع جنوب إفريقيا لإقالة نتسيكي

2021/03/31
الساعة 5:49 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تصفيات كأس العالم تدفع جنوب إفريقيا لإقالة نتسيكي نتسيكي - المصدر safa
المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة مدرب المنتخب موليفي نتسيكي أملًا في الاستعداد جيدًا لمنافسات تصفيات كأس العالم 2022.

إقالة نتسيكي بسبب تصفيات كأس العالم

وفشل موليفي نتسيكي في قيادة المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم إلى التأهل لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون، ما دفع مسؤولي اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بإقالته رسميًا، للاستعداد إلى تصفيات كأس العالم 2022.

موليفي نتسيكي
نتسيكي – المصدر safa

وكان نتسيكي قد ارتقى من تدريب منتخب جنوب إفريقيا تحت 17 عامًا، إلى قيادة المنتخب الأول في أغسطس عام 2019، ونجح في تحقيق الفوز معه في 4 من أصل 9 مواجهات، وكان مكلفًا بالتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2022.

وودع المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، بعد خسارته ضد السودان بهدفين نظيفين، في حين أن التعادل كان يمنحه التأهل، ليكتفي بالمركز الثالث.

 

تصفيات كاس العالم
منتخب جنوب إفريقيا – المصدر safa

جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، شهر يونيو المقبل، حيث يتواجد في المجموعة التي تضم كل من؛ غانا وزيمبابوي وإثيوبيا، وذلك في المرحلة التمهيدية.

ويتأهل متصدرو مجموعات المرحلة التمهيدية فقط إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر، ويطمح المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم في تعديل مساره وخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

تصفيات كأس العالم
المنتخب الجنوب إفريقي – المصدر safa


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