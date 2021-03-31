تصفيات كأس العالم تدفع جنوب إفريقيا لإقالة نتسيكي

المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة مدرب المنتخب موليفي نتسيكي أملًا في الاستعداد جيدًا لمنافسات تصفيات كأس العالم 2022.

إقالة نتسيكي بسبب تصفيات كأس العالم

وفشل موليفي نتسيكي في قيادة المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم إلى التأهل لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون، ما دفع مسؤولي اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بإقالته رسميًا، للاستعداد إلى تصفيات كأس العالم 2022.

وكان نتسيكي قد ارتقى من تدريب منتخب جنوب إفريقيا تحت 17 عامًا، إلى قيادة المنتخب الأول في أغسطس عام 2019، ونجح في تحقيق الفوز معه في 4 من أصل 9 مواجهات، وكان مكلفًا بالتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2022.

وودع المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، بعد خسارته ضد السودان بهدفين نظيفين، في حين أن التعادل كان يمنحه التأهل، ليكتفي بالمركز الثالث.

جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، شهر يونيو المقبل، حيث يتواجد في المجموعة التي تضم كل من؛ غانا وزيمبابوي وإثيوبيا، وذلك في المرحلة التمهيدية.

ويتأهل متصدرو مجموعات المرحلة التمهيدية فقط إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر، ويطمح المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم في تعديل مساره وخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

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