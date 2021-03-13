تطهير وتنظيف 16,7 مليون متر من الشوارع والطرق بمنطقة المدينة

المواطن - المدينة المنورة

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قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بمضاعفة جهودها في خدمات النظافة خلال يومي الجمعة والسبت؛ لتخفيف آثار موجة الغبار على المنطقة؛ حرصًا على صحة وسلامة السكان والزوار.

وأسفرت جهود الأمانة عن تطهير وتنظيف 16,758,700 متر من الشوارع والطرق بالمدينة، وذلك في إطار تواصل وتكثيف الخطط التشغيلية الخاصة بأعمال النظافة والإصحاح البيئي.

تكثيف أعمال الالتقاط:

وتمكنت الأمانة من تطهير 1,952,100 متر من الشوارع الرئيسية وتنظيف 8,954,450 مترًا من الشوارع الفرعية، و5,852,150 مترًا مربعًا من طرق المشاة، بجانب غسل 16000 متر بالشوارع والأرصفة، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في تكثيف فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.

تنظيف الشوارع والحدائق:

واستهدفت تلك الأعمال تنظيف الشوارع والحدائق وطرق المشاة والميادين العامة والجسور والأنفاق في كافة المحاور الأربعة بالمدينة، وهي: المحور الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي.

وشارك في تلك الجهود من فرق الأمانة 1609 عمال التقاط و1084 عامل كنس يدوي و612 عامل غسيل يدوي، كما تم استخدام 16 مكنسة لشفط مياه الغسيل و67 مكنسة لشفط الأتربة والعوالق.

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