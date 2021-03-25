تطورات مثيرة تُحدد مصير إدارة الأهلي قبل العمومية الطارئة

المواطن - محمد سمعه

يمر النادي الأهلي بفترة عصيبة على المستويين الإداري والفني، وكان آخرها إعلان أمس الأربعاء إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وتعيين المدرب يوسف عنبر مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي.

موعد العمومية الطارئة بـ الأهلي:

وكشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد المقرب من البيت الأهلاوي عن تطورات مثيرة قد تُحدد مصير إدارة الراقي، قبل عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الأحد 4 إبريل المقبل.

وقال وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر” : “عقد أعضاء شرف الراقي، بمنزل الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي اجتماعًا مع الرئيس مؤمنة لوضع حلول جذرية قبل الجمعية العمومية الغير عادية، وأبلغهم رئيس النادي بأنه لا يمانع الاستقالة، في حال وجود رئيس يستطيع قيادة النادي بالمرحلة المقبلة”.

وجاءت إقالة فلادان بسبب سوء النتائج التي حققها الراقي، وكان آخرها الخسارة من نادي الفتح السبت الماضي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي عانى في 5 مباريات متتالية دوريًّا:

وكان الفريق الكروي الأول بـ الأهلي عانى من النتائج السلبية تحت قيادة فلادان، حيث خسر 5 مرات متتالية في الدوري وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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