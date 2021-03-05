تطور مثير يحدث إذا رفضت إدارة النصر طلب بغلف

المواطن - محمد سمعه

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لا صوت يعلو حاليًا فوق صوت الأحداث المثيرة التي تحدث داخل جدران نادي النصر، بعد القرارات التي صدرت من قبل إدارة صفوان السويكت لإحداث تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للنادي.

وزارة الرياضة ستتدخل في هذه الحالة

وقال برنامج “الدوري مع وليد” إن إدارة العالمي أمامها 30 يومًا لدراسة طلب بغلف بإقامة جمعية عمومية غير عادية في النادي، وفي حال رفضت إدارة السويكت، فسوف يُقدم بغلف ومن معه من الشرفيين والذهبيين خطابًا لوزارة الرياضة وستقوم الوزارة بعد ذلك بالتدخل من أجل تحديد موعد لإقامة الجمعية العمومية غير العادية.

وكان عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بالعالمي قال عبر حسابه في “تويتر” ردًا على القرارات : “بناءً على ما تم من قرارات من قبل رئيس العالمي.. وادعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الداعمين.. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل”.

نص بيان النصر

وأصدر النصر بيانًا رسميًا عصر أمس الخميس، أعلن من خلاله قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور عبدالله الدخيل.

وجاء في البيان: “تماشيًا مع المرحلة التي تعيشها رياضة السعودية من عمل مؤسسي مستدام، ولتطوير العمل في النادي قرر مجلس إدارة النادي إجراء بعض التعديلات الإدارية، واستقطاب كفاءات تدعم توجه المجلس بالنهوض بالعمل الإداري للتوافق مع أهداف وزارة الرياضة”.

وتابع البيان: “بناءً عليه تقرر تعيين نواف النهاري مديرًا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية”.

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