تعادل السعودية والكويت سلبيًا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية والكويت الودية المقامة على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، بالتعادل السلبي.

السعودية والكويت يتعادلان سلبيًا

وبدأت مباراة السعودية والكويت الودية بشكل سريع، ونجح الأخضر في هز الشباك عند الدقيقة الثانية من بعدما انطلق صالح الشهري، ومرر الكرة لتهز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وظهر الأخضر بشكل أفضل، وسيطر على اللعب، وسط دفاع قوي من الفريق الأزرق، وأطلق سامي النجعي تسديدة قوية عند الدقيقة 37، ولكنها مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية والكويت بالتعادل بدون أهداف.

وتأتي ودية منتخب السعودية ضد الكويت، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهة فلسطين المقبلة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

أرقام الأخضر في التصفيات

وخاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

وظهر لاعبو الأخضر بشكل مميز سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث استقبل المنتخب السعودي 4 أهداف حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ونجح في هز الشباك 3 مرات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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