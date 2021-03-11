تعادل الوحدة والهلال بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الوحدة والهلال ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الوحدة والهلال

وبدأت مباراة الوحدة والهلال المقامة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث تمكن فرسان مكة من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة، عن طريق لاعبه يوسف نياكاتي من تسديدة قوية من أمام المرمى.

وانتفض لاعبو الهلال بعد هدف الوحدة، وأسفر الضغط عن حصول الأزرق على ركلة جزاء سددها الفرنسي بافيتيمبي غوميز بنجاح عند الدقيقة 35، قبل أن ينجح لوسيانو فييتو في تسجيل هدف التقدم لفريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 36.

واشتعلت الدقائق المتبقية، وضغط فرسان مكة بقوة بحثًا عن التعادل، واحتسب الحكم ركلة جزاء سددها نياكاتي بنجاح، ليهز شباك عبدالله المعيوف عند الدقيقة 40، وينتهي الشوط الأول من مباراة الوحدة والهلال بالتعادل بنتيجة 2/2.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

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