تعديل موعد مباريات أبطال آسيا 2021 في السعودية

المواطن - مروة نبيل

يعتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل موعد مباريات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 المقرر إقامتها في السعودية.

تعديل موعد مباريات دوري أبطال آسيا

وطلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من نظيره الآسيوي تعديل المواعيد التي أرسلها بشأن توقيت إقامة مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا المقرر انطلاقها الشهر المقبل، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق المباراة الأولى من كل مجموعة ستقام في السعودية عند الساعة الـ9 مساءً، فيما تقام المباراة الثانية عند الساعة 11 مساءً، خاصة أنها تصادف شهر رمضان المبارك.

وأكدت المصادر على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وافق على الطلب السعودي بشأن مواعيد انطلاق المباريات بشكل استثنائي في هذا الشهر.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أرسل لنظيره السعودي خطابًا يتضمن مواعيد مباريات المجموعات التي ستقام في السعودية، على أن تُلعب عصرًا، وهو ما رفضه اتحاد الكرة لأن المباريات ستكون خلال شهر رمضان، الأمر الذي سيكون مرهقًا على اللاعبين.

الأندية السعودية في آسيا 2021

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى التي تضم شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، والمتأهل من الملحق رقم 1 بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي، يتواجد بالمجموعة الثالثة، الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وتضم المجموعة الثانية، الشارقة الإماراتي، تركتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 2 بين الوحدة والقوة الجوية العراقي، ويتواجد في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا السد القطري، النصر، الوحدات الأردني، والمتأهل من الملحق رقم 3 بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

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