تعرّف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

انتهت قرعة الدوري الأوروبي التي أُقيمت في مدينة نيون السويسرية، قبل قليل، وأسفرت عن مواجهتين سهلتين للثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال.

قرعة الدوري الأوروبي

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي لمنافسات الدور ربع النهائي عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة الإسباني لنظيره مانشستر يونايتد، فيما يلعب آرسنال مع سلافيا براغ التشيكي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي ضد نظيره روما الإيطالي، على أن يواجه ينامو زغرب الكرواتي الذي حقق مفاجأة وأطاح بفريق توتنهام، نظيره فياريال الإسباني.

وفي الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، سيلعب الفائز من مباراة غرناطة ومانشستر يونايتد مع المتأهل من أياكس أمستردام وروما، على أن يواجه الصاعد من لقاء آرسنال وسلافيا براغ الفائز من مباراة دينامو زغرب وفياريال.

موعد مباريات ربع ونصف النهائي

وستُقام منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية في الثامن من أبريل، على أن يكون الإياب يوم 15 من الشهر ذاته، وتنطلق مباريات ذهاب نصف النهائي 29 أبريل، وتُقام مواجهات الإياب في السادس من شهر مايو.

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