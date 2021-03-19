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تعرّف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي
أسفرت عن مواجهة سهلة ليونايتد

تعرّف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي

2021/03/19
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تعرّف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي قرعة الدوري الأوروبي - المصدر uefa
المواطن - مروة نبيل

انتهت قرعة الدوري الأوروبي التي أُقيمت في مدينة نيون السويسرية، قبل قليل، وأسفرت عن مواجهتين سهلتين للثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال.

قرعة الدوري الأوروبي

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي لمنافسات الدور ربع النهائي عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة الإسباني لنظيره مانشستر يونايتد، فيما يلعب آرسنال مع سلافيا براغ التشيكي.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @EuropaLeague

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي ضد نظيره روما الإيطالي، على أن يواجه ينامو زغرب الكرواتي الذي حقق مفاجأة وأطاح بفريق توتنهام، نظيره فياريال الإسباني.

دينامو زغرب ضد توتنهام 1
لاعبو دينامو زغرب – المصدر @gnkdinamo

وفي الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، سيلعب الفائز من مباراة غرناطة ومانشستر يونايتد مع المتأهل من أياكس أمستردام وروما، على أن يواجه الصاعد من لقاء آرسنال وسلافيا براغ الفائز من مباراة دينامو زغرب وفياريال.

موعد مباريات ربع ونصف النهائي

وستُقام منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية في الثامن من أبريل، على أن يكون الإياب يوم 15 من الشهر ذاته، وتنطلق مباريات ذهاب نصف النهائي 29 أبريل، وتُقام مواجهات الإياب في السادس من شهر مايو.

قرعة الدوري الأوروبي
نتيجة القرعة – المصدر @EuropaLeague


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