تعليق أحمد أشرف بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - محمد سمعه

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أظهر اللاعب أحمد أشرف، لاعب النادي الفيصلي، رد فعله وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن باقي مباريات عنابي سدير بالموسم الحالي.

وغرد أشرف عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “تختلف القصص والأحداث، هناك ما يُحزن وهناك ما يُفرح، ويبقى دائمًا التحدي الحقيقي هو النهوض بعد السقوط، فـ يا رب لك الحمد دائمًا وأبدًا”.

أول قرار من الفيصلي بعد إصابة أحمد أشرف:

وذكر الحساب الرسمي لـ عنابي سدير اليوم السبت عبر “تويتر” أن النادي سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطة العلاجية للاعب خلال الأيام القادمة.

وانضم أحمد أشرف لـ عنابي سدير قادمًا من الهلال بصورة نهائية في العام الماضي.

عامان من التواجد مع الهلال:

ومثل أشرف المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج عام 2017 التي أُقيمت في الكويت، كما لعب مع الفريق الكروي الأول بـ الهلال خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

وسيلعب الفيصلي مع فريق الاتفاق يوم السبت المقبل بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل عنابي سدير حاليًّا المركز التاسع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وذلك بعد خسارته من الرائد بالجولة الـ23 بهدف دون رد سجله اللاعب التشيلي روني فيرنانديز يوم الأربعاء الماضي.

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