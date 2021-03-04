تعليق رئيس الأهلي الناري على تصريحات السومة

المواطن - محمد سمعه

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أصدر عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، تعليقًا ناريًّا على تصريحات النجم السوري عمر السومة حول “مهر الدوري”، وذلك بعد الخسارة من نادي الشباب بثلاثية دون رد.

رئيس الأهلي لا يقبل الإساءة:

وتحدث مؤمنة لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “لن نقبل أي إساءة للنادي الأهلي، والبعض يُريد الانتقاد على أي موضوع في الأهلي”.

وأضاف رئيس الأهلي: “كل ما يُقال حول أن لاعبي الفريق رفضوا الاجتماع مع مجلس الإدارة، أخبار عارية تمامًا عن الصحة”.

ماذا قال السومة عقب الخسارة من الشباب ؟

وكان السومة قال بعد الخسارة من الشباب: إن لاعبي الراقي لم يدفعوا مهر الفوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفًا أن “الإدارة لا تدعم الفريق بالصفقات المناسبة، مما وضع إدارة مؤمنة في موقف حرج”.

ويُعاني الراقي، من تراجع النتائج بالإضافة لوجود حالة من الاستياء من قبل إدارة الراقي، بسبب تصريحات عمر السومة والحارس محمد العويس عن أن الأهلي لم يُقدم مهر الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما جعل الإدارة في موقف محرج أمام الجماهير.

وفي وقت سابق، تردد اسم اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب الراقي، للانضمام لأحد أندية العاصمة؛ وذلك بسبب الأزمات التي يُعاني منها الراقي مؤخرًا.

وقدم غريب أداءً أكثر من رائع مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم أن النتائج في آخر 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تكن جيدة.

وحول هذا الأمر قال الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني لـ قناة “الإخبارية” بأن غريب متبقٍّ له في عقده مع الأهلي عامان ونصف العام، ومن المستحيل التفريط فيه حاليًّا، مشيرًا إلى أن كل من تحدث عن اهتمام نادٍ عاصمي بضمه هو بعيد عن الوسط الرياضي ولا يدري اللوائح والقوانين جيدًا.

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