تعليق مثير من الجعيلان عن الهلال بعد قرار عودة الجماهير

المواطن - محمد سمعه

أطلق الإعلامي والناقد الرياضي سليمان الجعيلان تعليقًا مثيرًا على الهلال، وذلك بمناسبة قرار عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40% بدءًا من يوم 17 مايو المقبل.

وغرد الجعيلان قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “يعني بإذن الله راح يحتفل لاعبو وجمهور الزعيم، مع بعض بالتتويج بـ الدوري أمام الفيصلي”.

وتأتي العودة وفق اشتراطات موضوعة لضمان العودة الآمنة مع الاستمتاع بمشاهدة المباريات على أرضية الملعب، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

الهلال في صدارة دوري المحترفين

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وذلك بعد الفوز على القادسية بالجولة الـ24، وقبل توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدولية.

مباريات الزعيم التي يخوضها بجماهير

وسيخوض الهلال مبارياته ضد كل من “الأهلي يوم 19 مايو، التعاون يوم 25 مايو، الفيصلي يوم 30 مايو” بحضور جماهيري.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت قرارًا بحضور 40% من الجماهير للمباريات بدءًا من يوم 17 مايو الموافق 5 شوال، مع إرفاق عدة شروط وهي الحصول على حالة “محصن”من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي.

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