تعليق مثير من حساب ضمك بعد الفوز على الأهلي

المواطن - محمد سمعه

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أطلق حساب نادي ضمك في “تويتر” تعليقًا مثيرًا، وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي مساء اليوم السبت بثلاثية لهدف.

ونشر حساب فارس الجنوب صورًا من المباراة معلقًا عليها: “فعلناها مرة أخرى، وهدمنا أبواب القلعة”.

فارس الجنوب يهزم الأهلي ذهابًا وإيابًا:

وكرر فارس الجنوب، فوزه على الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، وذلك بعد الفوز في الدور الأول يوم 5 ديسمبر الماضي على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المحالة، ثم الفوز اليوم على الراقي مرة أخرى في مكة المكرمة بثلاثية لهدف.

وخسر الراقي، للمرة الثالثة على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع.

أحداث مباراة الأهلي وضمك:

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