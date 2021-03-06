تعليق مثير من حساب ضمك بعد الفوز على الأهلي

أطلق حساب نادي ضمك في “تويتر” تعليقًا مثيرًا، وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي مساء اليوم السبت بثلاثية لهدف.
ونشر حساب فارس الجنوب صورًا من المباراة معلقًا عليها: “فعلناها مرة أخرى، وهدمنا أبواب القلعة”.
فارس الجنوب يهزم الأهلي ذهابًا وإيابًا:
وكرر فارس الجنوب، فوزه على الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، وذلك بعد الفوز في الدور الأول يوم 5 ديسمبر الماضي على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المحالة، ثم الفوز اليوم على الراقي مرة أخرى في مكة المكرمة بثلاثية لهدف.
وخسر الراقي، للمرة الثالثة على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع.
أحداث مباراة الأهلي وضمك:
ونجح الأهلي، من خلال جملة ثلاثية متقنة بين عمر السومة وسلطان مندش وعبدالرحمن غريب في إحراز الهدف الأول بشباك ضمك بالشوط الأول بين الفريقين.
وكان عمر السومة مرر الكرة لـ عبدالرحمن ثم من غريب إلى سلطان مندش ثم من مندش إلى غريب، الذي أودعها بكل سهولة في شباك حارس ضمك بالدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.
ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الراقي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الراقي مما أعطى الفرصة لفريق ضمك للبحث عن إحراز هدف التعادل.
ونجح اللاعب منصور حمزي في إحراز الهدف الأول لـ فارس الجنوب بالدقيقة الـ55، ثم سجل اللاعب إيمليو زيلايا الهدف الثاني لفارس الجنوب من ركلة جزاء بالدقيقة الـ60 بعد خطأ من المدافع محمد خبراني لاعب الأهلي.
واستمر تراجع الراقي، لينجح فارس الجنوب في إضافة ثالث الأهداف بالدقيقة الـ68، عبر اللاعب زيلايا بعد احتساب الهدف من قبل تقنية الفيديو.
ولم ينجح الراقي في تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز ضمك، بثلاثية لهدف، ليُصبح رصيده 20 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة بالمركز الرابع.
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