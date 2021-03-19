تعليق ناري ضد إدارة الاتحاد بسبب التحكيم

المواطن - محمد سمعه

انتقد الناقد الرياضي محمد أبو هداية، إدارة نادي الاتحاد؛ وذلك بسبب تقاعسها عن تقديم احتجاج ضد الأخطاء التحكيمية التي تحدث ضد النادي.

وقال أبو هداية عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “حين تمتنع إدارة الإتحاد عن تسجيل موقف ضد التحكيم عبر بيان رسمي أو تصريح مسؤول، وتكتفي بهياط وصراخ بعض الإعلاميين المحسوبين عليها عبر القنوات والبرامج المختلفة وحسابات الحبايب بتويتر، فالطبيعي ألا ينتظر الاتحاديون أي شيء فيما تبقى من استحقاقات وشيكة!!”.

وكان العميد ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام نادي الفتح، وأصبح الفريق يُنافس حاليًّا على بطولتي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والبطولة العربية.

3 مطالب من كاريلي للاعبي الاتحاد:

وسيطلب المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، من لاعبيه 3 مطالب غدًا السبت، وذلك عند مواجهة نادي الرائد.

ويستعد العميد لمواجهة الرائد بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة غدًا في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

والمطالب الـ3 التي يسعى كاريلي لتحقيقها، في المباراة، أولًا التركيز على الفوز وتهديد صدارة الهلال والشباب للدوري، لأن الفارق سيكون حينها نقطة بين العميد والهلال والشباب. المطلب الثاني يتمثل في نسيان أزمة اللاعب المصري أحمد حجازي الذي تم استدعاؤه لتمثيل منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث إن تواجده بالمباراتين يعني غيابه بشكل رسمي عن مباراة الاتحاد والهلال بالجولة الـ25. مصالحة الجماهير الشيء الأهم: أما المطلب الثالث، فيتمثل في مصالحة الجمهور وذلك بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الثلاثاء الماضي على يد نادي الفتح.

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