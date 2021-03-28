تعليق ناري من الصرامي بعد استبعاد قائمة غانم المطيري

المواطن - محمد سمعه

علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، على استبعاد قائمة غانم المطيري من رئاسة نادي النصر.

سعود الصرامي يسخر من استبعاد قائمة المطيري

وغرد الصرامي قائلًا: “القائمة “المستبعدة” يمكن لها استغلال عامل الوقت، وتقديم قائمتها لنادي في الساحل الشرقي، فأبواب الترشح ما تزال مفتوحة، وذلك تطبيقًا للمثل الشعبي” العوض ولا القطيعة”.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أعلنت عن استبعاد غانم المطيري وقائمته من التنافس على رئاسة نادي النصر، وذلك بسبب عدم إرفاق الرئيس وأعضاء قائمته إقرار المسؤولية التضامنية.

مسلي آل معمر المرشح الوحيد

وأصبح مسلي آل معمر المُرشح الوحيد لرئاسة العالمي بقائمة مكونة من “عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومة عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت قرارًا يوم الأحد الماضي، بحل مجلس إدارة صفوان السويكت، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتُكبت في عهده.

يذكر أن مسلي آل معمر سوف يصبح رئيسًا للنصر بالتزكية لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد استبعاد قائمة غانم المطيري.

وفي وقت سابق، تلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر ، مفاجأة سارة وذلك قبل مواجهة نادي الفيصلي مساء الأحد المقبل في دور الـ4 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأصبح من الممكن مشاركة اللاعب خالد الغنام في مباراة العالمي والفيصلي بكأس الملك بعد أن غاب في الفترة الماضية عن مباريات الأصفر بسبب الإصابة.

شارك الخبر







شارك الخبر