تعليم الليث يستعرض خطط ترحيل الكتب الدراسية للعام المقبل

ترأس مدير تعليم الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح اليوم، الاجتماع الدوري الأول للجنة الاستعداد المركزية للعام الدراسي المقبل 1442/ 1443هـ، للاطلاع على الخطط والبرامج المعدة لبرنامج الاستعداد.
جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعدة للشؤون التعليمية بنات هدية محمد البركاتي، وكافة أعضاء وعضوات لجنة الاستعداد.
مستوى التنفيذ والإنجاز:
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط ترحيل الكتب الدراسية، والميزانية التشغيلية للمدارس، وعمليات التأهيل والترميم والصيانة والنظافة، والتجهيزات المدرسية، والتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة.
كما تم استعراض مستوى التنفيذ والإنجاز، والتقارير المقدمة حول مجريات سير البرامج المنفذة لكل قسم، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها.
تعليم الليث ينشد البداية الجادة:
بدوره شدد الحازمي على أهمية الحرص على تحقيق بداية جادة وناجحة منذ بداية أول يوم دراسي، منوهًا بمتابعة واهتمام كافة أعضاء اللجنة وقادة وقائدات المدارس، ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قبل أعضاء اللجنة عبر برنامج الاستعداد الإلكتروني، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد.
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