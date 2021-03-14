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تعليم عسير يحصد 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع

تعليم عسير يحصد 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع

2021/03/14
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, المراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليم عسير يحصد 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع
المواطن - حسن عسيري - أبها

حصدت إدارة تعليم عسير 3 جوائز ضمن الأولمبياد الوطني للإبداع في عدد من التخصصات، حيث حصد شطر البنات جائزتين، فيما حصد شطر البنين جائزة واحدة.

3جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع

تفاصيل جوائز تعليم عسير:

فقد حصل الطالب فهد بن خالد الشهري من ثانوية الفيصل بخميس مشيط على جائزة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” في مجال الأحياء الدقيقة، فيما حققت الطالبتان رغد محمد عسيري وندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة للبنات بأبها المركز الخامس على مستوى المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة في مجالي الروبوتات والأجهزة الذكية، والهندسة البيئية.

تعليم عسير يحصد 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع - المواطن

جهود شركاء النجاح

من جانبه هنأ مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، الطالب والطالبتين لقاء تحقيق هذه الجوائز، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارتي الموهوبين والموهوبات، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

تعليم عسير يحصد 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع - المواطن


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