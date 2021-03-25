تعميم من الانضباط حول آلية تقديم طلب تنفيذ قرارات المنازعات ومركز التحكيم

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعميمًا حول آلية تقديم طلب تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من غرفة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأكدت اللجنة على أنه يجب على من تقدم ولم يُبت في طلبه حتى الآن أو سيتقدم بطلب تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن يقوم بتعبئة النموذج المخصص لذلك وإرساله على البريد الإلكتروني للجنة.

كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بإرفاق جميع المستندات المطلوبة بالإضافة للنموذج في ملف واحد بصيغة PDF وذلك حسب الترتيب في خانة “المستندات المطلوبة”.

ولمعرفة الشروط المطلوبة لإرسال الطلب للجنة الانضباط من هنا

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