تفاصيل اجتماع تريساكو مع مسؤولي الباطن

المواطن - مروة نبيل

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زار رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، مساء اليوم الأحد، نادي الباطن لمناقشة عدد من الحالات التحكيمية.

تريساكو يزور نادي الباطن:

وشهد الاجتماع حضور رئيس مجلس الإدارة، ناصر الهويدي، والرئيس التنفيذي للنادي، عوض الهزيمي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خوسيه جاريدو، والمشرف العام على الفريق الحميدي المطيري، بجانب إداري لجنة الحكام، عصام القحطاني.

ومن جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة نادي الباطن، برئيس لجنة الحكام تريساكو، وأكد دعمهم الكامل للجنة وتطوير الحكم السعودي، وقدم عدد من الملاحظات التحكيمية التي تم رصدها وتضرر منها الفريق من خلال عرضها ومناقشتها.

واستمع رئيس لجنة الحكام الرئيسية، تريساكو لجميع الملاحظات التي قدمها الحضور حول العديد من الأخطاء التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الموسم الرياضي الحالي.

الفريق السماوي في دوري محمد بن سلمان:

وينتظر الفريق السماوي مباراة هامة، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق السماوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

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