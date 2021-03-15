تفاصيل حالة الفنان إبراهيم الحربي بعد إصابته بكورونا

المواطن - متابعة

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أثار خبر إصابة الفنان إبراهيم الحربي بفيروس كورونا، ونقله إلى العناية المركزة بسبب مضاعفات الفيروس، جدلًا كبيرًا بين روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى خرج نجل الفنان ليكشف حقيقة تلك الأنباء.

نجل الفنان إبراهيم الحربي يوضح الحقيقة:

وأكد يوسف، نجل الفنان إبراهيم الحربي، عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن والده بصحة جيدة، وما يتردد من أنباء عن دخوله العناية المركزة شائعات كاذبة، وكتب في التغريدة: “والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر، وعارٍ عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة، نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى”.

والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه مايتردد عن دخوله العناية المركزة نسال الله الشفاء له ولجميع المرضى .#ابراهيم _الحربي pic.twitter.com/bkdTXuz0AA — Eng. yousef I Al harbi ⚓️ (@yousef__alharbi) March 14, 2021

تضامن كبير من المتابعين:

ولاقى خبر دخول الحربي إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت، على خلفية شعوره بضيق التنفس بسبب إصابته بالفيروس، رواجًا كبيرًا، وتوالت التغريدات المتضامنة معه في محنته، ووجَّه المتابعون الأدعية له بالشفاء العاجل، وجاء من بين أبرز التغريدات: “الله يشفيه يا رب له معزة خاصة هالممثل يا ليته ما يترقد بالعناية نصيحة مراجعة الطوارئ ويعالج نفسه بالقرنفل مشروب ساخن”، فيما دعا مغرد آخر: “شفاه الله.. فنان جميل وأصيل”.

أعمال مرتقبة:

ومن المنتظر أن يخوض الفنان إبراهيم الحربي المقيم في الكويت، والبالغ من العمر 65 عامًا، ماراثون الدراما الرمضانية 2021 بعدد من الأعمال من بينها مسلسل “بوطار” الذي يشارك في بطولته، وانتهى من تصوير دوره فيه منذ فترة.

إبراهيم الحربي في سطور:

ويُذكر أن الحربي ممثل سعودي ولد عام 1957 ويعيش في الكويت، التحق بالتمثيل منذ سبعينيات القرن الماضي، متزوج وله خمسة أبناء أكبرهم يوسف، أحمد، جمال، خالد، وسن وقدم العديد من الأعمال الدرامية من مسلسلات ومسرحيات وغيرها.

ومن أهم أعمال الفنان إبراهيم الحربي: “ميزان العدالة، وأولاد بوجاسم، وعودة السندباد، والحب يأتي متأخرًا، الإمبراطورة، ملفات المحاكم، قناص خياط، غدر الزمان، مال وأحلام، رصاصة الرحمة، وهج الشموع، غريب الدار، بين الماضي والحب، لن أطلب الطلاق، تحالف الصبار، مشهد من الزمن الجميل، كلام أصفر، أمي دلال والعيال، مساحات خالية، سبع أبواب، جنة هلي، والدي العزيز، ورود ملونة، نجد، غرس الود، عمارة رقم 10، والمهرج، زوجة من سوق المناخ، …” وغيرها من الأعمال.

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