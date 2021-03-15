تفاصيل وفاة مصرية ارتاب جيرانها في سلوكها فألقوها من الطابق السادس

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

ضحية جديدة في مسلسل العنف ضد النساء، أثارت الرأي العام في مصر، وبطلة القصة اليوم هي سيدة مصرية، ألقى بها ثلاثة أشخاص من شرفة منزلها في الدور السادس في مدينة السلام شرق القاهرة، لتسقط على الأرض جثة هامدة، والسبب الصادم هو الاشتباه في سلوكها.

تفاصيل الواقعة:

وتكشفت تفاصيل القضية حين تلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة أسفل عقار في “مدينة السلام” بكامل ملابسها، وبالفحص تبين أن المجني عليها، تبلغ من العمر 34 عامًا، تعاني من كسور متفرقة بجميع أنحاء جسدها، ونقلت جثتها إلى المشرحة بقرار من النيابة العامة؛ لمعرفة سبب الوفاة وكشف غموض الحادث.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المرأة كانت تقطن في العقار محل الواقعة بمفردها، وأنه يوم الحادث شاهد حارس العقار أحد الأشخاص يصعد إلى شقتها، فأبلغ صاحب العقار بالواقعة؛ مما أدى إلى صعود الحارس ومالك العقار وشخص ثالث إلى شقة القتيلة والاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت من شرفة البناية ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وقررت النيابة العامة حبس 3 متهمين 4 أيام في الحادث، كما أمرت بالتصريح بدفن جثتها بعد الانتهاء من تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.

أقوال المتهمين:

وقال المتهمون في التحقيقات ومحضر التحريات: إن حارس العقار أبلغهم بوجود شخص داخل شقة المجني عليها وأنهم كسروا باب الشقة واعتدوا عليها بالضرب بعد التأكد من وجود رجل معها بالشقة، مؤكدين أنهم تفاجؤوا بإلقائها نفسها من الطابق السادس بعد أن هددوها بفضح أمرها أمام زوجها وأهلها.

شقيق المرأة المصرية يشكك في رواية الانتحار:

وكشف شقيق المرأة تفاصيل خاصة حول القضية، مؤكدًا أن شقيقته كانت تعمل في إحدى العيادات الخاصة، ولكنها ليست طبيبة أو حتى ممرضة، لافتًا إلى أنها متزوجة ويوجد بينها وبين زوجها بعض الخلافات الزوجية وتعيش بمفردها حاليًّا، وأن الشخص الذي كان في شقتها وقت اقتحامه كان عاملًا يقوم بتغيير أسطوانة الغاز، نافيًا أن تكون أخته انتحرت.

لا علاقة لها بالشرف وإنما مشكلة جيران:

وأكد أن الواقعة لا علاقة لها بالشرف من الأساس، وإنما تتعلق بمشكلات بين الجيران متراكمة منذ فترة، الأمر الذي دفع حارس العقار ومالكه وشخصًا آخر إلى استغلال وجود العامل في وقت متأخر ليقوموا بجريمتهم، التي انتهت بوفاة شقيقته بهذه الطريقة، فيما تواصل النيابة العامة كشف المزيد من التفاصيل.

شارك الخبر







شارك الخبر