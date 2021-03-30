تقارير: تركيا تستعد لتبادل السفراء مع إسرائيل

المواطن- متابعة

أفادت تقارير أن الحكومة التركية مستعدة لإرسال سفير إلى تل أبيب بمجرد أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالرد بالمثل في نفس الوقت.

وأبلغت تركيا أمس الاثنين إسرائيل أنها مستعدة لإرسال سفير إلى تل أبيب، بحسب ما نقلت صحيفة إسرائيل هايوم، مشيرة إلى أن تركيا غيرت مؤخرًا سياستها الخارجية تجاه دول الشرق الأوسط بشكل عام.

العلاقات الاستخبارية مستمرة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في ديسمبر الماضي أن تركيا تريد تحسين علاقاتها مع إسرائيل، مضيفًا أن علاقات أنقرة الاستخباراتية مع إسرائيل مستمرة، بحسب موقع المونيتور.

من هو السفير المرشح ؟

وأشارت صحف في وقت سابق إلى أن تركيا تنوي تعيين أوفوك أولوتاس، 40 عامًا، وهو رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية.

وعمل أولوتاس رئيسًا لمؤسسة SETA، وهي مؤسسة فكرية مؤيدة للحكومة، وكتب عددًا من الأوراق البحثية عن السياسة في الشرق الأوسط والتاريخ اليهودي كما أنه يعتبر خبيرًا في الشؤون الإيرانية.

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