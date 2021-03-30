المواطن - الرياض

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بتقديم الاختبارات النهائية في الكليات والمعاهد التقنية لتبدأ في الـ29 من شهر شعبان الجاري، وتنتهي يوم الـ17 من رمضان المقبل.

تفاصيل القرار

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، وفقًا لـ ”الإخبارية”، أن القرار يشمل كل الكليات التقنية للبنين والبنات، وكذلك الكليات الرقمية والعالمية والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد العمارة والتشييد.

فيديو | تقديم الاختبارات النهائية في الكليات والمعاهد التقنية إلى ٢٩ شعبان.. ومتحدث التدريب التقني لـ #الإخبارية: القرار يشمل كافة الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد بمختلفها pic.twitter.com/muIbgBxMIo — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 29, 2021

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف العتيبي أن المقررات العملية ستجرى الاختبارات النهائية فيها حضوريًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، أما المقررات النظرية ستكون الاختبارات فيها عن بعد.

وكان خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، قد أصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021 م ، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442 هـ الموافق 22 / 4 / 2021 م ، وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م.

نهاية جميع الاختبارات

ونص الأمر الكريم على أن تحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

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