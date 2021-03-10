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تقديم لقاح كورونا لمنسوبي ونزلاء تأهيل حفر الباطن
يبلغ عدد النزلاء 100 نزيل

تقديم لقاح كورونا لمنسوبي ونزلاء تأهيل حفر الباطن

2021/03/10
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تقديم لقاح كورونا لمنسوبي ونزلاء تأهيل حفر الباطن أحد منسوبي مركز التأهيل الشامل بحفرالباطن يتلقى اللقاح
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قام فريق طبي من الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم بزيارة ميدانية إلى مركز التأهيل الشامل، لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19)، للموظفين والنزلاء البالغ عددهم ما يقارب الـ100 نزيل.

مركز التأهيل الشامل بحفرالباطن

نصائح طبية توعوية:

وتضمنت الزيارة تقديم نصائح طبية توعوية عن اللقاح والإجابة على الاستفسارات المستفيدين من الخدمة، وقدم مدير مركز التأهيل الشامل الأستاذ عوض الدهمشي شكره لصحة حفر الباطن ولطاقمها الطبي الذي يعمل بشكل احترافي لخدمة النزلاء وسرعة إنهاء إجراءات تلقيهم اللقاح.

مركز التأهيل الشامل بحفرالباطن

8 فرق ميدانية:

وكانت صحة حفر الباطن قد خصصت 8 فرق ميدانية تعمل على تطعيم المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا كوفيد-19؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

 

أحد منسوبي مركز التأهيل الشامل بحفرالباطن يتلقى اللقاح
أحد منسوبي مركز التأهيل الشامل بحفرالباطن يتلقى اللقاح


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