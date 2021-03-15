تقرير: الهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط تراجعت

المواطن- متابعة

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بلغت العمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال شهر فبراير 2021 نحو 83 هجومًا وذلك مقابل 110 هجمات في يناير الماضي من نفس العام.

وتأتي هذه الإحصائية الجديدة من المركز الوطني المصري للدراسات للأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية، موضحًا أن في تقريره وقوع نحو 66 عملية إرهابية في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات وعدم استقرار سياسي، بجانب 17 عملية في الدول التي يصفها التقرير بالمستقرة.

نمطان مكرران للعمليات الإرهابية في الشرق الأوسط

وألمح التقرير ذاته إلى أن أغلب العمليات التي جرى تنفيذها في الشرق الأوسط، انحسرت بين نمطين محددين هما: التفجيرات، والتي تكررت نحو 46 مرة (بينها 40 تفجيرًا في دول الصراع)، والهجمات المسلحة، التي تكررت نحو 25 مرة (بينها 17 في دول الصراع).

وأكد المركز وجود عناصر محفزة لهذه العمليات، وأبرزها: استمرار تعقيدات المشهد السياسي الداخلي والصراعات في بعض الدول كأفغانستان والصومال واليمن، وكذلك رغبة بعض التنظيمات الإرهابية في فرض أفكارها بالقوة كما هو الحال في باكستان والعراق.

وألقى مؤشر الإرهاب الضوء على أبرز الجهود التي بذلتها بعض الأطراف الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة.

وفي هذا السياق يرى التقرير أن أبرز هذه الجهود متمثلة في التعديلات التي أجرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على توجهات السياسة الخارجية الأميركية حيال بعض الملفات والقضايا الإقليمية بغرض تفكيك البيئات الحاضنة لظاهرة الإرهاب.

ولم يغفل التقرير الجهود المصرية الرامية لتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، والتي تبلورت في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري.

أسباب تراجع الهجمات الإرهابية في شهر فبراير

وقال التقرير إن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود الأمنية والعسكرية المكثفة التي بذلتها بعض الدول للحدّ من نشاط التنظيمات الإرهابية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نجاح السعودية عبر دفاعاتها الجوية، في إحباط العديد من العمليات التي تقف وراءها ميليشيات الحوثي لاستهداف عمق المملكة.

وهناك أيضًا العملية الأمنية التي أطلقتها العراق باسم أسود الجزيرة، حيث نجحت من خلالها في القضاء على عدد كبير من عناصر تنظيم داعش بينهم قيادات.

كما نجحت مصر في الحدّ من خطورة تنظيم داعش في سيناء، والذي بات يعتمد على زرع العبوات الناسفة واستهداف المدنيين العزل لإثبات وجوده، بعدما نجحت الأجهزة المعنية في تضييق الخناق على عناصره.

كما لا يمكن إغفال الأثر الإيجابي لاعتماد بعض الدول على الغارات الجوية في مواجهة هذه التنظيمات.

وكانت أولى الدول على قائمة البلاد الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية: أفغانستان (28 عملية)، الصومال (17 عملية)، باكستان (10 عمليات)، العراق (8 عمليات)، سوريا (6 عمليات).

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