تقني الجوف يبدأ التسجيل في برنامج أتقن

المواطن - واس

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف اليوم في تنفيذ برامج مبادرة التدريب المجتمعي ” برنامج أتقن ” بمرحلتها السادسة،للمتدربين والمتدربات التي اكتملت شروطهم وضوابط الالتحاق بالبرامج عن طريق بوابة مركز الأعمال وخدمة المجتمع .

التخصصات المتاحة في برنامج أتقن

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان أن البرنامج التدريبي يتضمن عددا من التخصصات: ” الأمن السيبراني، إدارة الفعاليات والمناسبات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، الحوسبة‏ السحابية، القيمة المضافة، إضافة إلى برنامج تطبيقات الحاسب الآلي السلكية واللاسلكية لمن تجاوزت أعمارهم 15سنة، خلال الفترة المسائية ويستمر ثلاثة أسابيع “عن بعد” ،يحصل بعدها المتدربون على شهادة حضور معتمدة.

برامج المسؤولية المجتمعية

وبين أن برنامج “أتقن” يأتي ضمن أهم برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،ويأتي في سياق تحقيق رؤيةالمملكة 2030 ،وتلبية رغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات التقنية والمهنية.

شارك الخبر







شارك الخبر