تقني الحدود الشمالية يستقبل طلبات التسجيل في أتقن

المواطن - واس

استقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية بجميع منشآتها التدريبية كليات تقنية ومعاهد صناعية في (عرعر – رفحاء – طريف), طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي “أتقن” في نسخته السادسة, وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.

موعد التسجيل في تقني الحدود الشمالية

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس محمد بن موسى الحربي، أن البرنامج سينطلق يوم الأحد القادم ومتاح لجميع أفراد المجتمع، ومدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز.

وبين أن البرنامج يأتي تحقيقًا لمسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، ونشر ‏الوعي التقني والمهني لاكتساب المهارة اللازمة، وذلك لتحقيق متطلبات سوق العمل المحلي ومواكبة رؤية المملكة 2030.

تخصصات برنامج أتقن

وأشار إلى أن البرامج التدريبية ستشمل 6 تخصصات للشباب والفتيات وهي: الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية و”إنترنت الأشياء”، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وضريبة القيمة المضافة.

شارك الخبر







شارك الخبر