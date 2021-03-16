تقني الرياض يستقبل طلبات التسجيل في برنامج أتقن 

المواطن - واس

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تستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بجميع منشآتها التدريبية، طلبات التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” بمرحلته السادسة، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة هنا.

المرحلة السادسة من أتقن

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، أن هذه الانطلاقة للبرنامج والمتمثلة بالنسخة السادسة تأتي امتدادًا للنجاحات السابقة لهذه البرامج التي أثبتت كفاءتها والاستفادة العالية منها، وتمتد المدة التدريبية للبرنامج الواحد أربعة أيام.

وتُعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرائد التقني في المملكة، بالإضافة إلى تأهيلها للمجتمع بالكوادر التقنية لسوق العمل في منشآتها التدريبية سواء الكليات التقنية (بنين/ بنات) أو المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد.

برامج تدريبية

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طرحت عددًا من البرامج التدريبية شملت تخصصات الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية وبرسوم رمزية للمجتمع.

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