تمديد صلاحية رخص سير حافلات نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة سنة

المواطن - مكة المكرمة

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على بعض المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة.

تمديد صلاحية رخص سير الحافلات:

وضمن المبادرات، تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة (سنة)، وكذلك تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ مدة (3) أشهر وتقسيطها على مدى (4) أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق

وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات هذه الجائحة.

أكثر من 150 مبادرة:

يذكر أن حكومة المملكة أطلقت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.

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