تنبيه من أمطار رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية ‏على ‏منطقة ‏حائل

المواطن - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل -‏‏ ‏بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطارًا رعدية ونشاطًا في ‏الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏ ‏

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم والحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصف شمالًا، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج شمالًا.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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