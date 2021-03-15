تنصيب ايرلو حاكمًا عسكريًا في صنعاء يرفع وتيرة العدوان الحوثي

المواطن - الرياض

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أكد وزير الإعلام والثقافة في اليمن، معمر الإرياني، أن تنصيب نظام طهران للضابط في فيلق القدس المدعو حسن ايرلو حاكمًا عسكريًا في صنعاء، إيذانًا بمرحلة خطيرة من التدخلات الإيرانية في اليمن.

نفوذ إيران:

وقال الإرياني في تغريدات له عبر تويتر، إن هذا يعتبر إعلانًا صريحًا عن نفوذ إيران في العاصمة العربية الرابعة، وأن ايرلو بات صاحب القرار الأول سياسيًا وعسكريًا.

تصاعد وتيرة العدوان:

وأضاف: منذ إعلان تنصيب ايرلو، تصاعدت وتيرة العدوان الحوثي في مختلف جبهات مأرب، واستهدفت المناطق المحررة بالأسلحة الثقيلة، والهجمات الإرهابية على الجارة السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وانهارت مفاوضات تبادل الأسرى، وتراجعت فرص الحل السلمي.

وتابع الإرياني: ضاعفت مليشيا الحوثي أنشطتها لمسخ هوية اليمنيين عبر العبث بالمناهج التعليمية، وتكثيف الدورات الطائفية للأطفال والنشء والشباب، وتجنيدهم لصالح مشروعها التدميري، وتعليق صور رموز الثورة الخمينية في الشوارع العامة، وممارسة الطقوس الدخيلة على مجتمعنا وبلدنا.

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