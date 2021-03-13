توزيع أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا بأمريكا

المواطن - متابعة

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تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية، من توزيع أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن، كما تم تطعيم نحو 13% من البالغين بشكل كامل، وفقًا لما ورد فى نبأ عاجل على قناة “CNBC” الأمريكية.

خطة التحفيز الاقتصادي ولقاحات كورونا

ووقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء الخميس، على خطة التحفيز الاقتصادي ، ضد كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستكون العمود الفقري لإعادة بناء اقتصاد الولايات المتحدة، بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تتحرك واشنطن لإرسال مساعدات جديدة هذا الشهر.

وسترسل الخطة مدفوعات مباشرة تصل إلى 1.400 دولار لمعظم الأمريكيين، وتمديد 300 دولار فى الأسبوع لتعزيز التأمين ضد البطالة حتى 6 سبتمبر وتوسيع الائتمان الضريبى للأطفال لمدة عام.

تخفيف الاجراءات الاحترازية

وكانت السلطات الصحية في أمريكا، بدأت قبل يومين تخفيف بعض القيود مع تسارع وتيرة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، وتراجع أعداد الإصابات والوفيات، ومن ضمن أبرز التوصيات إجازة عدم ارتداء الكمامات بعد تلقي اللقاح.

وأصدر مسؤولو الصحة الفيدراليون توجيهات تمنح الأمريكيين الذين حصلوا على جرعتي اللقاح مزيدًا من حرية التواصل الاجتماعي والمشاركة في الأنشطة اليومية الروتينية، في لمحة تمنح أملًا بعودة الحياة الطبيعية بحسب صحيفة واشنطن بوست.

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