توضيح من نادي سباقات الخيل حول سبب تأخر اعتماد نتائج الموسم

المواطن - محمد سمعه

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كشفت إدارة نادي سباقات الخيل، عن السبب وراء تأخر اعتماد نتائج سباقات الموسم حتى الآن.

وذكر النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تأخر اعتماد نتائج سباقات الموسم جاء بسبب التأخر في نتائج فحوصات المنشطات التي تُجريها المعامل الدولية؛ بسبب ظروف جائحة كورونا.

كما أكدت إدارة نادي سباقات الخيل على التزامها بتوزيع الجوائز بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية، واعتماد اللجان المختصة للنتائج بصفة نهائية.

وفي يوم 20 فبراير الماضي، تمكن الجواد مشرف من السعودية من حصد لقب كأس السعودية العالمي، سباق الخيل الأغلى على مستوى العالم.

وشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبدالعزيز 77 جوادًا عالميًّا من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.

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