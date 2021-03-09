توقعات بارتفاع طارئ في درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد حالة من استقرار الأجواء على معظم المناطق وارتفاع طارئ في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

حركة الرياح:

كما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 50كم/ ساعة، مع ارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج إلى مائج جنوبًا، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

انتهاء الشتاء:

يذكر أن الشتاء ينتهي فلكيًّا في 20 مارس من كل عام ليبدأ فصل الربيع ومدته 3 أشهر، يليه فصل الصيف، ثم الخريف، حيث يتميز كل فصل بخصائص مناخية خاصة به إلا أن الفترة الأخيرة من كل فصل والأولى من الفصل الذي يليه تكون متشابهة إلى حد كبير.

شارك الخبر







شارك الخبر