توقعات بعواصف ترابية غدًا وارتفاع درجات الحرارة

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد طقس يوم غد الثلاثاء تكون عواصف ترابية تتجاوز سرعة الرياح خلالها من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

عواصف ترابية:

وأوضح مركز الأرصاد أن المناطق هي الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية كذلك منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما توقعت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس اليوم الاثنين أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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