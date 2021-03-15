توقعات بـ عوالق ترابية غدًا على 7 مناطق

المواطن - الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس يوم غد الثلاثاء.

عوالق ترابية:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم.

كما توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًا واحتمال هطول أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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