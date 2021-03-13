توقيف 5 مسؤولين في حادثة انقطاع الأوكسجين في الأردن

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

وجّه رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادث انقطاع الأوكسجين بمستشفى السلط الحكومي.

وشدّد الخصاونة، اليوم، على أنّ التحقيق سيكون واضحًا وشفّافًا وشاملًا، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

سلامة التحقيقات ونزاهتها:

وأضاف أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح؛ لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وقال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات: إنَّ مدعي عام السَّلط، قرَّر توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكررًا 7 مرات.

توقيف 5 مسؤولين:

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم السَّبت، أن المسؤولين الخمسة هم، مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.

وتابع أنَّ المدعي العام قرَّر توقيفهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنَّ التحقيق ما زال جاريًا ومستمرًّا لتحديد من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم.

شارك الخبر







شارك الخبر