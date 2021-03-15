تونس تنجو من سيناريو مرفأ بيروت

المواطن- متابعة

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أودى انفجار في مصنع الإسفلت بمحافظة قابس جنوبي تونس إلى مقتل 5 عمال وإصابة آخر بحروق، الأمر الذي دفع وزير الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، محمد بوسعيد، إلى المطالبة بتسريع التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادث.

ووعد بوسعيد، خلال زيارة إلى موقع الانفجار في وحدة صناعة الإسفلت بالمنطقة الصناعية في قابس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير جهاز السلامة الصناعية من حيث النصوص القانونية والتجهيزات لمنع تكرر مثل هذه الحوادث.

كارثة تونس كادت تعيد سيناريو مرفأ بيروت

وبحسب موقع سكاي نيوز، قال النائب عن محافظة قابس، فؤاد ثامر، إن الحادث الأليم يستوجب مراجعة معايير الصيانة والسلامة في المنطقة الصناعية بأكملها حتى لا يتكرر مثل هذا الانفجار الذي كان من الممكن أن يعرض مدينة قابس إلى سيناريو مشابه لكارثة انفجار مرفأ بيروت.

وتابع: نشاط المعامل بمنطقة قابس يشمل مواد كيميائية خطرة فضلًا عن وجود مصنع للغاز ومجمع كيميائي بالقرب من وحدة تصنيع الإسفلت الذي يستعمل لتعبيد الطرقات.

وبحسب موقع سكاي نيوز، أوضح المدير الجهوي للدفاع المدني بمحافظة قابس، عاطف حويج، أنهم تلقوا بلاغًا عن حريق متبوع بانفجار في إحدى الوحدات الصناعية في قابس، فتوجهوا إلى المكان حيث قاموا بتطويق الحريق بسرعة وإطفاء النيران حتى لا تتسرب للوحدات الصناعية المجاورة.

وأضاف أنهم عثروا على جثث متفحمة لأربعة عمال في دوائر صهريج الإسفلت المشتعل وعلى مصابين إثنين، توفي أحدهما بمجرد وصوله إلى المستشفى.

خطأ وسوء تقدير

وأشار حويج إلى أن الوحدة الصناعية تحتوي على مواد خطرة مثل غيرها من المؤسسات في المنطقة الصناعية بقابس، وبحسب التحقيقات الأولوية يرجح أن يكون سبب الحريق الذي أدى إلى الانفجار خطأ وسوء تقدير في أشغال الصيانة الدائرة في المؤسسة.

وقال إن مثل هذا الحادث المفاجئ يتطلب من المؤسسات الصناعية الرفع مستقبلًا من تجهيزات السلامة والإطفاء الضرورية للتدخل الأولي.

وأكد مسؤول الدفاع المدني أن الوحدة الإنتاجية للإسفلت بقابس قد تضررت بشكل كامل ووجب إيقاف نشاطها آليًا حتى تعاد تهيئتها.

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