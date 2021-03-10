توهج هالاند دورتموند يسرق الأضواء من ميسي ورونالدو ومبابي

المواطن - محمد سمعه

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نجح النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في سرقة الأضواء من النجوم الكبار مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي.

وكان هالاند سجل ثنائية بالأمس في مباراة إشبيلية الإسباني في إياب دور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا، ليصل مجموع أهدافه بالبطولة الأوروبية حتى الآن لـ 10 أهداف متفوقًا على رونالدو الذي أحرز 4 أهداف، بينما أحرز ميسي 4 أهداف وسجل اللاعب الفرنسي مبابي 6 أهداف بالبطولة حتى الآن.

نجم دورتموند الشاب أصغر لاعب يصل لـ حاجز الـ100 هدف

وأصبح هالاند أيضًا أصغر لاعب يبلغ حاجز الـ100 هدف بعمر الـ20 سنة و 7 أشهر حيث سجلها في 147 مباراة، بينما سجل ميسي 100 هدف في 210 مباراة، وكان عمرها 22 عامًا وقتها، بينما سجل البرتغالي رونالدو 100 هدف في 301 مباراة، أما مبابي فوصل لـ 100 هدف بعد أن شارك في 175 مباراة وكان عمره 20 عامًا و 8 أشهر فقط.

هالاند ظاهرة جديدة بعالم كرة القدم

ويُعد هالاند نجم دورتموند الشاب، ظاهرة جديدة في عالم كرة القدم حيث أحرز 20 هدفًا ببطولة دوري أبطال أوروبا في 14 لقاءً فقط مقسمة بين فريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وناديه الحالي.

وتمكن هالاند أيضًا من التفوق على الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي الذي أحرز 20 هدفًا بدوري أبطال أوروبا في 24 مباراة، وتفوق أيضًا هالاند على مواطنه أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سجل 20 هدفًا أوروبيًا في 19 مباراة.

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