تي فريدي يُعزز تقدم الفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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نجح ميتشيل تي فريدي في تعزيز تقدم فريقه الفتح بهدف ثانٍ ضد الباطن مع بداية أحداث الشوط الثاني، في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

د65’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@FatehClub⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق ميتشل تيفريدي #الباطن_الفتح pic.twitter.com/KqLm1upluv — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 10, 2021

تي فريدي يهز شباك الباطن

ولعب المغربي مراد باتنا كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن، ليقابلها تي فريدي بتسديدة من أمام المرمى، ويُسجل الهدف الثاني في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند الدقيقة 64.

وكان باتنا قد نجح في تسجيل الهدف الأول في شباك الباطن بعد مرور 18 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، بعدما استغل كرة عائدة من مدافع السماوي ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح الفتح التقدم في الشوط الأول.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسعى الفتح للحفاظ على تقدمه، وعدم استقبال شباكه لأهداف، أملًا في خطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للتعويض، والبحث عن هدف التقدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع النموذجي في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

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