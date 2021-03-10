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تي فريدي يُعزز تقدم الفتح في دوري محمد بن سلمان
مع بداية أحداث الشوط الثاني

تي فريدي يُعزز تقدم الفتح في دوري محمد بن سلمان

2021/03/10
الساعة 5:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تي فريدي يُعزز تقدم الفتح في دوري محمد بن سلمان
المواطن - مروة نبيل

نجح ميتشيل تي فريدي في تعزيز تقدم فريقه الفتح بهدف ثانٍ ضد الباطن مع بداية أحداث الشوط الثاني، في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

تي فريدي يهز شباك الباطن

ولعب المغربي مراد باتنا كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن، ليقابلها تي فريدي بتسديدة من أمام المرمى، ويُسجل الهدف الثاني في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند الدقيقة 64.

وكان باتنا قد نجح في تسجيل الهدف الأول في شباك الباطن بعد مرور 18 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، بعدما استغل كرة عائدة من مدافع السماوي ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح الفتح التقدم في الشوط الأول.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @SPL

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسعى الفتح للحفاظ على تقدمه، وعدم استقبال شباكه لأهداف، أملًا في خطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للتعويض، والبحث عن هدف التقدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع النموذجي في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

الباطن ضد الفتح
جانب من المباراة – المصدر spl


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