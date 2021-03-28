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ثقافة العمل التطوعي في أدبي الأحساء افتراضيًّا

ثقافة العمل التطوعي في أدبي الأحساء افتراضيًّا

2021/03/28
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ثقافة العمل التطوعي في أدبي الأحساء افتراضيًّا
المواطن - الأحساء

ضمن برامج نادي الأحساء الأدبي الافتراضية، يستضيف النادي مساء الاثنين 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021م عند الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق (Zoom) سيدة الأعمال السعودية المعروفة الأستاذة لطيفة بنت عبدالله بن صالح العفالق في حديث عن ثقافة العمل التطوعي.

تدير الأمسية الأستاذة مها بنت عبدالله بن نصار، المشرفة على برامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات في النادي.

وسيكون رابط الأمسية متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية، ويرحب النادي بالمهتمين بالعمل التطوعي من شبابنا وشاباتنا للدخول والمشاركة بمداخلاتهم وآرائهم.

ثقافة العمل التطوعي في أدبي الأحساء افتراضيًّا - المواطن


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