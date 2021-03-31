جامعة الإمام محمد بن سعود تحدد آلية الاختبارات للفصل الثاني

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية آلية الاختبارات في الكليات والمعاهد وعمادة البرامج التحضيرية للفصل الدراسي الثاني.

وفق التوجيه السامي

وقالت الجامعة، في بيان لها، “إن فضيلة وكيل جامعة الإمام للشؤون التعليمية د. فهد بن صالح اللحيدان، أوضح آلية الاختبارات في الكليات والمعاهد وعمادة البرامج التحضيرية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام ١٤٤٢هـ؛ وفق ظروف الجائحة، وتقديم الاختبارات بناءً على التوجيه السامي الكريم”.

آلية الاختبارات بالجامعة

وجاءت آلية الاختبارات في الكليات والمعاهد وعمادة البرامج التحضيرية للفصل الدراسي الثاني كما هو موضح بالإنفوجرافيك أدناه:

شارك الخبر







شارك الخبر