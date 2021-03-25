جامعة الطائف تنظم الملتقى الافتراضي لخدمة تواصل الإلكترونية

المواطن - الرياض

نظمت جامعة الطائف الملتقى الافتراضي لخدمة تواصل الإلكترونية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية.

ويهدف الملتقى إلى التعرف على خدمات مركز تواصل الإلكترونية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي واجهت مراكز رعاية المستفيدين في ظل جائحة كورونا، وتسليط الأضواء على مركز تواصل، الذي يعتبر تطبيقًا لأحد محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ وهو التواصل الذكي بين الحكومة والمواطن.

جامعة الطائف تعفي طلاب الماجستير من الرسوم

وكانت جامعة الطائف ممثلة في قسم القراءات أطلقت في وقت سابق مبادرة نوعية تتمثل في إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في تخصص القراءات من كامل الرسوم الدراسية لهذا الفصل، تأسيًا بجهود القيادة الرشيدة التي دأبت على خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتأكيدًا على ضرورة تقديم ما يمكن من عمل خيّر خدمة للإسلام والمسلمين.

مبادرة أعضاء هيئة التدريس

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور سطام العتيبي أن إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في قسم القراءات من كامل رسوم الدراسة لهذا الفصل، جاء استجابة من الجامعة لمبادرة أعضاء هيئة التدريس في قسم القراءات.